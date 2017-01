Nina Moric festeggia i suoi primi quarant'anni

Look audace, cibo giapponese, una torta a forma di 40 e per finire in bellezza... fuochi d'artificio. E' stato un compleanno a dir poco spettacolare quello della modella croata che su Instagram ha cinguettato entusiasta: "Ho vissuto 40 anni festeggiando, ma questa volta ho proprio esagerato".

Ha preannunciato il suo compleanno la sera prima via social facendo la linguaccia e mostrando le sue lunghe gambe affusolate: "Ultima Ora da 39enne poi sarà solo #happyBdayNina40. E poi il 22 luglio ha condiviso tutti i passaggi dei preparativi per la sua festa in grande stile. Trucco e parrucco perfetto, look super sexy con un minidress viola e stivali traforati neri e cena al ristorante giapponese con gli amici e il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso con il quale ha posato felice davanti alla torta. I festeggiamenti si sono conclusi con uno spettacolo pirotecnico in piena notte di fronte allo sguardo incredulo della Moric.