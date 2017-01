8 settembre 2015 Nina Moric dà un taglio netto... ai capelli. Ma resta un ragazza "pericolosa" La modella croata ha deciso di cambiare look passando a un taglio sbarazzino e con un tocco punk. E avverte: "I'm bad... I'm dangerous... I'm thrilling Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:44 - Si dice che quando una donna taglia o cambia colore ai capelli è perché sta dando una svolta alla propria vita. E allora per Nina Moric dobbiamo aspettarci grosse novità. La modella croata ha infatti tagliato i suoi lunghissimi capelli e sfoggia ora un taglio sbarazzino e vagamente punk. Ma mentre su Instagram lo mostra "nature", con un nudo di spalle di grande effetto, avverte: "Sono pericolosa... cattiva... elettrizzante".

Altro che Sansone. Nina anche tagliando la zazzera non ha perso né energia né spavalderia. Lo dimostra anche nello scatto in cui mostra il dito medio mentre è sotto le mani del parrucchiere. O nel selfie in cui fa vedere il mascara colato dopo aver pianto.



Momenti di tristezza alternati a voglia di svagarsi. Dopo le polemiche a distanza con Belen di qualche giorno fa, Nina ora sembra solo preoccupata a divertirsi. Come in una serata passata con un gruppo di ragazzi che ha risposto al numero di Favoloso postato in Rete. "Fra tutti quelli che ci hanno scritto - spiega Nina in un post -, questi ragazzi stasera sono usciti con noi, sono stati gli unici a scrivere senza essere volgari, hanno avuto il coraggio di parlare in maniera normale, e soprattutto, ci hanno creduto aggiungendo il numero ad un' infinita di gruppi...". Insomma, se volete passare una serata in compagnia di Nina e del suo fidanzato si può provare a contattarli. A patto di essere educati e trattarli come veri amici. Pare il minimo, no?