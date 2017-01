Nina Moric, da castana a bionda... in sette ore

11:14 - Colpo di testa per la modella Nina Moric che ha abbandonato il castano per un super biondo. "Black is out .. BLONDE is back ! 7 ore di lavoro ma Adriano di Coppola è il numero 1 ce l'ha fatta", scrive sul social a lavoro ultimato. Intanto prosegue alla grande la sua storia d'amore con Luigi Mario Favoloso.

Dopo qualche mese di assenza Nina è tornata su Instagram con scatti "vecchi" e nuovi. Immagini di passerelle si alternano a frame di vita quotidiana. Bellissima, l'ex moglie di Fabrizio Corona, mostra con orgoglio un fisico sempre al top. Ma non solo... da pochi giorni sfoggia pure un nuovo colore di capelli di cui va particolarmente entusiasta. Sette ore di lavoro per diventare bionda. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. I fan si dividono, c'è chi la preferiva castana e chi invece apprezza l'azzardo.



Ma l'importante è che il suo Favoloso abbia gradito il cambiamento. Lui che sul suo profilo le scrive una dedica d'amore: "Era un giovedì di esattamente 6 mesi fa, ti ho voluta, ti ho desiderata, finalmente eri lì con me... Tanti non sanno quanto sia potuto essere difficile, tanti non sanno quanto sei capace di influire sul mio umore, mi hai dato buone ragioni per sentirmi il più fortunato del mondo, altre volte mi hai reso l'uomo più incazzato del pianeta, ma mai e dico mai una volta mi hai dato un motivo per smettere di amarti.. Vorrei che certe notti non finissero mai, come il mio amore, quello non finirà mai.. Ti amo piccola, ti amo Nina...".