Nina Moric completamente nuda e "arguta"

Completamente nuda con una elegante pochette che le copre le parti intime e poi a letto con i suoi vistosi tattoo a vista. Nina Moric lancia l'ennesima provocazione social. Ma non solo per immagini. Da quanto è tornata alla ribalta, almeno sui suoi profili Instagram e Facebook, la showgirl croata ama intervenire con post ironici e "arguti" sui temi più disparati, dal referendum sulle trivelle ai Marò...Suscitando accesi dibattiti tra i follower.

Non solo scatti bollenti insomma, che rendono comunque omaggio alle sue curve perfette e scultoree. Non solo immagini provocanti, che onorano la sua indole trasgressiva. Nina si è messa anche a fare l'opinionista social. In molti commentano mettendo in serio dubbio che si tratti di farina del suo sacco. "C'è dietro un social manager", dicono in molti. Lei smentisce. Ma a smascherarla sarebbe il suo italiano "zoppicante", che nei post invece sembra perfetto e ricco di nuances linguistiche... poco credibili. Quel che conta è far parlare di sé e la bella modella croata ci sta riuscendo benissimo.