Nina Moric, bionda e semi nuda allo specchio

14:05 - Nina cambia il pelo ma non il vizio. E così la ritroviamo sull'Instagram appena riaperto in "vecchie" pose. Come quella di qualche giorno fa in cui, biondissima, si scattava un selfie bollente davanti allo specchio con addosso l'asciugamano che le sfiorava il sedere e le copriva un solo seno. L'altro, nudo, è stato prontamente “protetto” con il braccio.

"Nudi si nasce non si diventa @lmfavoloso giuro che questa foto sparirà dal mio profilo", ha commentato sul social Nina rivolgendosi al suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Ma l'immagine, estremamente sexy, non è ancora sparita e si aggiunge a quelle hot che di tanto in tanto regala ai follower.



Nel frattempo la modella mostra con fierezza il nuovo cambio di colore di capelli. Via lo scuro ha voluto illuminare la sua bellezza con un bel biondo che tanto apprezza il compagno: "Ho cambiato fidanzata vi presento Nina Biondic! che è ancora più gnocca di Nina Moric", ha scritto dopo aver visto uscire la compagna dal parrucchiere. Bionda, seducente e maliziosa. Che altro potrebbe desiderare di più Favoloso?!