Nina e Favoloso, uniti per la... pelle. Spunta un altro tattoo in tandem

Non è la prima volta che i due si fanno fare tatuaggi insieme dall'amico Patrizio Zanfardino del PattyStudiosMilano, di cui sono assidui frequentatori.

Sui social Nina condivide un bellissimo scatto senza veli, tattoo in vista e Tgcom24 mostra in esclusiva altre foto dell'ultimo disegno di coppia. Molte altre immagini sempre su Instagram documentano la sua vita accanto al giovane Favoloso, con cui, tra alti e bassi, è legata ormai da quasi due anni. Eccoli insieme in un lussuoso albergo in Sardegna, mentre fanno il bagno in piscina, lei super sexy in costume color carne, lui che la guarda innamorato. E poi insieme a letto, seduti al tavolino di un bar... Per il momento tutto sembra scorrere senza intoppi.