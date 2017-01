Nina Agdal, un viso acqua e sapone e niente vestiti addosso

Nuda, nudissima con le sole scarpe addosso e un corpo che magnetizza. Nina Agdal appare così sul profilo instagram del fotografo Frederic Pinet, per la prima volta... completamente svestita e conquista la rete. Ha solo 23 anni ma una carriera già decollata. Modella per Victoria's Secret e per Sports Illustrated, oltre che moltissimi altri grandi brand, un viso d'angelo e il giusto fiuto per il successo...

Che nel suo caso, come in quello di molte altre modelle come lei, passa direttamente... dal e sul suo corpo. Preferibilmente nudo. Come in questi scatti per una pubblicità di un noto marchio di scarpe, in cui la top danese (nata a Copnehagen il 26 marzo 1992) appare come mamma l'ha fatta. Un capolavoro. Nina è giovane, bella e molto disinibita. Ma soprattutto sembra aver capito molto bene che anche nel fashion system bisogna essere un po' maliziose: se fama e successo passano dall'indossare meno abiti possibili, allora via i vestiti.