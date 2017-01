Nina Agdal, pallacanestro bollente

La sfida a chi si spoglia di più sui social network è ufficialmente aperta e tra le protagoniste più audaci ecco entrare in gara un'altra modella dalle curve bollenti. Si tratta di Nina Agdal, top danese, appena 23enne, già musa di Sports Illustrated e habitué del nudo, a cui si presta spesso senza pudore: "Non trovo i pantaloni" cinguetta ironicamente la sexy Nina sul suo profilo Instagram e si mostra completamente senza veli...

Nina è appoggiata ad una parete, alle sue spalle un camerino...tutta nuda con le sue forme sinuose e il lato B scolpito. Oltre ai pantaloni la bella modella sembra non aver trovato nessun altro capo d'abbigliamento per coprirsi. Ma i follower non se ne dispiacciano e ammirano estasiati tanta bellezza. A topless e nudi artistici la Agdal ha abituati già tutti, sia sui social, dove è tra le più attive e seguite, sia su riviste glamour e quotate per servizi fotografici mozzafiato. E ogni volta è un vero piacere dei sensi restare a guardarla.