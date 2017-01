Nina Agdal, in topless la fidanzata di Leo DiCaprio

Anche quest'anno Sport Illustrated Swimsuit non delude. Protagonista indiscussa è Nina Agdal, super modella fidanzata con Leonardo DiCaprio. Si muove sinuosa davanti all'obiettivo mettendo in mostra curve spettacolari e quel topless perfetto che copre appena con le sue mani...

E' dal 2012 che la rivista Sport Illustrated e Nina, modella danese collaborano insieme. Un sodalizio che a quanto pare porta bene. E infatti, anche in questo servizio per SwimSuit la fidanzata del divo hollywoodiano sfodera tutto il suo sex appeal in un video di presentazione che lascia senza fiato. Chissà se Leo l'ha visto in anteprima...