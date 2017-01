Nicolò Bettarini, attrazione social con Ginevra, la fashion blogger più sexy

Su Instagram si chiamano Leoncino e Leoncina. Nomignoli che potrebbero avere preso spunto dal tatuaggio che lei sfoggia sul braccio. Stanno insieme da poco e condividono la passione per il social. Nicolò pubblica scatti davanti allo specchio, in palestra e primi piani con tanto di dedica per la sua ragazza: "dovevo trovarti per dirti quanto ho bisogno di te".



Lei, giovane fashion blogger vanta già un discreto numero di follower e su Instagram non mancano pose in biancheria intima al cardiopalmo. Con due selfie in cui posano insieme sono usciti allo scoperto. Bettarini mette in mostra il suo fisico atletico e lei le sue curve sinuose. Il risultato è... una bomba.