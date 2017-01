Nicoletta Romanoff, dopo l'addio a Giorgio Pasotti spunta un uomo al suo fianco

Questa volta, a differenza di altre, la storia tra la Romanoff e Pasotti sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Genitori della piccola Maria, di quattro anni, hanno deciso di separarsi e Giorgio qualche settimana fa ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova dimora. Non sono bastate le vacanze insieme in Puglia a giugno per ricucire un rapporto che troppo spesso si è dimostrato fragile.



Prese due strade differenti, Nicoletta sul suo cammino pare abbia già trovato chi riuscirà a farle dimenticare i momenti tristi. Si chiama Federico ed è allenatore di una squadra giovanile di rugby. Diva e Donna li ha immortalati insieme mentre si scambiano un abbraccio caloroso e camminano fianco a fianco. In un altro loro incontro, sempre alla luce del sole, Nicoletta si allunga in punta di piedi per scoccargli un bacio sulla guancia prima di salire sulla sua auto.



Nicoletta, discendente dagli zar di Russia, appare sempre in forma splendente. Trentacinque anni e madre di tre figli Francesco, 15 anni, Gabriele, 14 anni (avuti dalla prima unione) e Maria, vanta ancora un fisico da ragazzina. Sottile e tonico non passa inosservato. Al momento al fianco di Pasotti non è ancora stata avvistata nessuna donna. Forse è troppo impegnato a imbiancare la sua nuova casa.