Nicole Trunfio, allatta al seno sulla cover di Elle: "Niente polemiche"

La modella, classe 1986, australiana di origini italiane, più volte premiata come Supermodella dell'anno e compagna di Gary Clark, Jr., da cui ha avuto il piccolo Zion, dal 2014 apapre in splendida forma a soli cinque mesi dalla nascita del bambino e sul social prende le difese di tutte le mamme che allattano. L'ultima cosa che vorrei è aprire una polemica su questo scatto, per favore quindi prendetelo per quello che è, normalizziamo l'allattamento al seno, non c'è niente di peggio che una madre che viene giudicata per aver nutrito il proprio piccolo al seno in pubblico . Sono molto orgogliosa id questa cover e per quello che significa. Naturalmente non sono così quando allatto normalmente, ma questa foto è il simbolo di tutte le donne, che allattino al seno o no, abbiamo partorito, siamo donne, siamo madri. Grazie ad Elle per il sostegno e l'incoraggiamento verso una posizione sana e positiva".