Nicole Scherzinger, selfie hot e amore con Grigor Dimitrov

Bella e felice, gioca a farsi selfie bollenti sulla spiaggia delle Maldive. Nicole Scherzinger, ex Pussicat Dolls, mostra il suo fisico scolpito stretta in un bikini sulla sabbia. Dopo la storia con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, pare che la 37enne frequenti in gran segreto il tennista bulgaro Grigor Dimitrov, ex di Maria Sharapova.