Nicole Scherzinger "non ci sta dentro"

In vacanza con le amiche a Mykonos, Nicole Scherzinger lotta con il suo costume per riuscire a contenere il procace décolleté. A righe bianco e rosso con originali cinturini sugli slip e sul reggiseno, il bikini sottolinea le curve della cantante pronta a scatenarsi in barca a suon di musica.

Quando si tratta di look, Nicole non lascia nulla al caso, anche in vacanza. Make up impeccabile, costumi alla moda e outfit serale al cardiopalmo. A incorniciare il tutto i lunghi capelli castani che le accarezzano le spalle. Sfrenata prima a Ibiza, poi in Grecia, l'ex Pussycat Dolls si gode la sua calda estate al mare con gli amici.



E intanto su Instagram cinguetta felice che uno dei suoi sogni è diventato realtà. Sarà infatti un personaggio Disney nel nuovo film d'animazione "Moana", distribuito in Italia il prossimo dicembre. "Vestirà i panni" di Sina, la mamma della protagonista Vaiana.