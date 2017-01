Nicole Minetti, tigrotta innamorata

10:08 - Ci troviamo di fronte a una tigriotta tutta fusa e coccole con il sorriso stampato sulle labbra. Nicole Minetti, ad una festa in maschera si presenta vestita da felino proprio come il suo fidanzato Damien. I due appaiono affiatati e felici nelle loro tute striate. A fargli compagnia l'inseparabile amico dell'ex consigliera regionale, il coniglietto Luca Pedrini. Una preda ghiotta.

Viso truccato con tanto baffi sulle guance, contorno labbra marcato e una sexy tuta super attillata da tigre. Nicole, per questo carnevale mostra gli artigli, ma non al suo compagno con il quale non perde occasione per scambiarsi lunghi baci appassionati.



I due insieme da qualche mese, si sono conosciuti a Ibizia e di recente hanno trascorso una romantica vacanza a Verbier, sulle montagne svizzere. Damien, imprenditore inglese di cui si sa ancora troppo poco, è l'ultima conquista della Minetti. Speriamo solo che non sia caduto nella “pericolosa” tana della tigre...