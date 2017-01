Nicole Minetti, seno strizzato per selfie

Appare con addosso solo un reggiseno in pizzo che fatica a contenere il seno strizzato davanti all'obiettivo. Non è l'unica foto che la ritrae sul letto, con poca lingerie addosso per stuzzicare la fantasia dei follower. Pochi giorni fa si era presentata dicendo che stava muovendo i primi passi per diventare dj. E una bomba sexy alla consolle è sempre una bella musica.



Davanti a un pc e a un mini-mixer cinguetta l'Hashtag #ChaletTechnoSession. "Io ho grande rispetto per chi fa musica, non solo questa, ma in generale per qualsiasi artista, attore dj musicista cantante e quant'altro. Questa è una foto rappresentativa di una mia passione, infatti se leggi bene la descrizione della foto non vi sta scritto ne dj ne producer ne nulla. Sono in casa mia, ripeto casa mia, luogo privato, ascoltando mixando musica che mi piace, facendo una cosa che mi appassiona. Chi sei tu per insinuare quello che sto "cercando" di fare? Sto semplicemente seduta ad una scrivania con un computer e un mini mixer. Foto innocua, ma forse anche questo piccolo scorcio di vita mia privata da fastidio a chi pur non sapendo niente, NIENTE, di me, si permette di sputare sentenze. Non ti piacciono le mie foto ? Fatti tuoi non le guardare. Fai la tua musica che io faccio la mia. Magari hai paura che divento brava! un abbraccio xxx". Insomma Nicole non le manda certo a dire.