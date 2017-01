Nicole Minetti, selfie sensuale a Roma

11:27 - Riecco Nicole Minetti. Dopo aver annunciato al settimanale Chi di non tornare più in Italia, ecco la ex consigliera correre per i vialetti di Villa Borghese a Roma, immortalata dal fido assistente Luca Pedrini sul suo profilo social. “Dopo Ibiza andrò a Miami – aveva detto – Altro che studio dentistico a Roma!”. Questo avvistamento lascia qualche speranza a chi pensava di poter essere visitato da Nicole.

Già perché secondo indiscrezioni web l'igienista dentale avrebbe dovuto aprire uno studio dentistico proprio nella capitale insieme all'amica Giorgia Venturini. Poi però Nicole ha smentito attraverso le pagine di Chi lasciando intendere di volersene andare dal Belpaese. Chissà se è stata beccata a Roma solo durante una visita agli amici o una gita, oppure se la Minetti ci ha ripensato e resta in Italia.



Fatto sta che le immagini pubblicate da Pedrini immortalano una Nicole in gran forma. In uno scatto Luca corre e fa boccacce, Nicole salta allegramente dietro di lui. E poi spunta un selfie della Minetti con tanto di felpa che lascia scoperto l'ombelico. Dalla foto si intravede il tanga della ex consigliera e le curve da togliere il fiato.