Nicole Minetti riappare a Milano... ma è nera!

16:22 - Capelli tinti di nero corvino, occhiali da sole, piumino, leggings e boot rigorosamente neri e sguardo cupo. Nicole Minetti è tornata a Milano e durante un'uscita per il centro della città con il fido assistente Luca Pedrini viene paparazzata dai flash. Davanti ai fotografi accenna un sorriso, ma la Minetti pare più nera che mai. Che ne è della nuova vita a Ibiza?

Poche apparizioni social su profili di amici, ma lontani i tempi in cui Nicole posava sensuale e intrigante per selfie sexy o per shooting ad alto tasso erotico. Pareva dovesse reinventarsi a Ibiza, poi s'è fatta rivedere in Italia tra indiscrezioni e gossip. Di fatto di lei non si sa più nulla, ma quando ritorna i flash sono pronti a scattare.