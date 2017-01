Nicole Minetti, linguaccia e lato B in mostra

11:45 - A Milano è tempo di saldi e anche Nicole Minetti è a caccia di occasioni nelle boutique più gettonate del centro. Vestita di nero, l'ex consigliera regionale mette in mostra il suo ben tornito lato B abbinando un pellicciotto corto a dei leggings che evidenziano la sua tonica muscolatura.

Sorride ai fotografi e si fa scappare pure una simpatica linguaccia. Nicole sembra essere di buon umore mentre attraversa in lungo e in largo il quadrilatero della moda nascondendo il suo sguardo dietro grossi occhiali a specchio.



Intenta a cercare tra borse e vestiti, lo zoom dei paparazzi si focalizza sulle curve del suo sedere scultoreo. Lei, per nulla imbarazzata, prosegue per la sua strada e si allontana con fare divertito.