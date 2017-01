Nicole Minetti, l'amore per Damien la riscalda

09:40 - Da Ibiza a Verbier, dalla spiaggia alla neve, ma sempre bollente. Nicole Minetti dopo qualche mese sull'isola delle Baleari, dove si era rifugiata dopo l'addio a Claudio D'Alessio, vola in montagna, in Svizzera e pare far coppia fissa con un imprenditore. Insomma la temperatura intorno a Nicole è sempre surriscaldata.

Imbacuccata sulla neve la Minetti sorride per i selfie dell'amica Giorgia Venturini con cui condivide questa vacanza al freddo ma decisamente romantica. Le neocoppia non appare sui social, almeno per ora, ma stando alle indiscrezioni di Diva e Donna Nicole e Damien, che si sono conosciuti a Ibiza, si starebbero frequentando da un po'. E così avrebbero deciso di concedersi un po' di relax ad alta quota nella stazione sciistica del Vallese svizzero. La Venturini cinguetta “Fa freddissimo”, ma Nicole sorride. Al suo fianco c'è chi può scaldarla e con la Minetti il clima è sempre bollente anche in montagna.