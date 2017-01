Nicole Minetti, è sempre estate a Ibiza

"SummerAintFinishedYet", cinguetta Nicole Minetti dal suo buen retiro ad Ibiza, "l'estate non è ancora finita". E per dimostrarlo la bella ex consigliera provinciale posta una serie di scatti in bikini e in abbigliamento succinto, mettendo in bella mostra le sue curve super sexy e un seno da sex bomb!

Innamoratissima del suo Damien, l'imprenditore inglese con cui sta da qualche mese ormai e con il quale la love story sembra procedere a gonfie vele, Nicole sembra eternamente in vacanza. Palestra, feste, spiaggia e divertimento nella "isla" più glamour delle Baleari. Bando alle grane legali "dimenticate" in Italia per l'ex igienista dentale. Tutto da rifare, è stato proclamato di recente. Nicole ha tirato un sospiro di sollievo e ha continuato la sua festa, che va avanti da mesi ormai. Nei suoi progetti, qualcuno dice, quello di riprendere in mano la sua vita e fare ciò per cui ha studiato, l'igienista dentale, appunto, aprendo anche uno studio tutto suo...Dove, non si sa, ma in lizza c'è sicuramente anche Ibiza.