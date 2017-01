Nicole Minetti cambia nome e identità... social

Dal suo buen retiro a Ibiza ecco riapparire Nicole Minetti. L'ex consigliera regionale però ha cambiato identità... social. Sul profilo Instagram dell'amico Luca Pedrini infatti Nicole fa capolino in alcuni scatti pubblici con amici, poi mentre si allena con la corda. Bellissima, in forma e sotto pseudonimo virtuale. Nome in codice: Lanna Kolikens.