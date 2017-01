Nicole Minetti, baci di passione con Damien

09:40 - Quei baci non mentono. Nicole Minetti è di nuovo innamorata. Lui si chiama Damien, è un imprenditore inglese e sembra pazzo di passione per lei. Con la sua nuova fiamma, come mostrano gli scatti di Donna al Top, l'ex consigliera regionale cerca di lasciarsi tutto alle spalle, condanne, sanzioni, Claudio D'Alessio e anche... l'eleganza.

Con una semplice tuta addosso e scarponcini ai piedi Nicole passeggia infatti a Milano con il suo nuovo fidanzato e sembra aver perso tutto il suo sex appeal. I due hanno appena trascorso un periodo di vacanza insieme sulle montagne di Verbier, in Svizzera, dopo essersi conosciuti a Ibiza, dove l'ex igienista dentale si rifugia spesso in "fuga" dai suoi guai sentimentali e giudiziari. La sua ultima relazione con Claudio D'Alessio, figlio di Gigi, non è finita bene e sebbene lui abbia fatto di tutto per riconquistarla, Nicole non ha più voluto avere contatti con lui.



Adesso si apre un nuovo capitolo. Smessi gli abiti sexy e le movenze seducenti, con i capelli sempre più scuri e senza make up, Nicole sembra davvero un'altra. Al "naturale" perde quasi tutta la sua aggressività e mostra solo quello che è, una donna con un bel po' di problemi da risolvere e un futuro incerto davanti. Avvinghiata al suo nuovo cavaliere pare quasi voler cercare conforto e protezione per dimenticare amarezze, errori e delusioni.