Nicole Kidman e Tom Cruise, grandi esclusi alle nozze della figlia

Un bello smacco per la bionda attrice, che si trova a Londra da settimane, impegnata a teatro con "Photograph 51", una pièce sulla scienziata co-responsabile della scoperta del Dna e che, pare, non sapesse nemmeno del matrimonio della figlia, a pochi chilometri di distanza da dove si trovava lei. Nicole ha "incassato" il colpo senza commentare, la sua presenza, in fondo, avrebbe sicuramente attirato paparazzi, fotografi e una folla di curiosi che i due neo sposi non avrebbero certo gradito. Questa la versione ufficiale. E' noto però che da quando la figlia ha abbracciato la fede di Scientology i rapporti con la Kidman si siano incrinati. Dissapori di famiglia mai ammessi né da Scientology né dalla Kidman stessa, ma che i rumors danno per certi.

Assente anche papà Tom Cruise, che però si è "accollato" tutte le spese del matrimonio... non proprio economico. I due ragazzi infatti si sono sposati in uno dei più costosi ed esclusivi alberghi a cinque stelle di Londra: il Dorchester, che si affaccia su Hyde Park.

E nessun invito neppure per il fratello Conner, adepto come papà e figlia della setta Scientology. Insomma un matrimonio chiuso alla famiglia.