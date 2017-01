Nicole Kidman e Keith Urban a un passo dalla separazione: ultimo tentativo di salvare la coppia

La notizia di una separazione si ripete ciclicamente. Genitori di Sunday Rose, 8 anni e Faith, 5, Nicole e Keith, secondo il magazine, questa volta si sarebbero rintanati in una struttura privata per capire che direzione prendere: stare insieme o lasciarsi. La coppia, grazie al sostegno di uno psicologo, dovrà riportare a galla i problemi del passato e non dimentichiamo che il cantante ne ha avuti molti, tra dipendenza da alcol e droga. Che 10.000 dollari a weekend riescano a salvare le nozze? Lo scopriremo presto.



Nel frattempo l'attrice e Urban compaiono sul social di lui uniti e sereni. E' di tre settimane fa, in occasione del 49esimo compleanno di lui, l'immagine di loro due abbracciati con tanto di dedica alla moglie: "Best birthday EVER!!! Love u baby". E sempre Keith in un'intervista al Today Show ha puntualizzato che lui e Nicole vivono in un luogo in cui non vengono fotografati tutto il tempo. Motivo per cui ci sono poche foto di loro insieme...