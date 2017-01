Nicole Kidman, addio botox: l'elisir di giovinezza sono amore e allenamento

Più passano gli anni e più migliora. Nicole Kidman , a 48 anni, non solo mostra un fisico invidiabile come testimoniato dalle foto pubblicate da " Gente ", che la ritraggono in bikini durante una vacanza a Sydney , in Australia. Ma rispetto a qualche tempo fa appare con un viso più disteso e naturale, avendo abbandonato l'uso del botox che le aveva stravolto l'espressione. I segreti della diva? Un allenamento "militare" e l' amore per il marito Keith Urban.

Non c'è nessun elisir di giovinezza migliore di un rapporto d'amore felice. Ma non basta certo a tenersi in forma. E lì interviene l'allenamento: sessioni di corsa che possono arrivare a 19 chilometri, decine di vasche in piscina, yoga, pilates, e anche golf. Molto meglio delle punturine che le donavano una giovinezza artificiale e contropoducente. "Le donne della mia epoca sperimentano questo tipo di trattamenti sul viso, non si scappa - aveva spiegato lei -. Ma sono diventata anche il capro espiatorio di questo. Così ho rinunciato". Per fortuna, aggiungiamo noi.