Nicki Minaj, selfie esagerato sul décolleté

Un selfie in lingerie davanti allo specchio e lo spettacolo si fa stuzzicante. "Congratulations" scrive a se stessa Nicki Minaj postando la sua immagine hot sul social in cui evidenzia un seno esplosivo, appena contenuto da un reggiseno, sorretto dal braccio quasi a volerlo sollevare. Ma anche il profilo del giunonico lato B merita una sbirciatina...

Look trasgressivo e pose maliziose l'hanno resa famosa tanto quanto la sua voce. E questa volta, chiusa in camerino, Nicki osa di più con una sequenza di scatti che mettono a nudo la sua femminilità. Se il ventre è super piatto il resto è una sequenza esplosiva di curve. Décolleté esagerato in primo piano e profilo del sedere meritano una cascata di complimenti. I primi partono proprio da lei.