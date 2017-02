Niccolò Bettarini in love con la modella carioca Michelly

Una brasiliana per ciascuno. Dopo l'amore scoppiato all'Isola dei famosi tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, il figlio dell'inviato del programma di Canale 5 si fa beccare con una modella carioca. Il settimanale Chi, in edicola mercoledì e in anteprima esclusiva su Tgcom24, pubblica le immagini di Niccolò con la sua nuova fiamma: la 19enne Michelly Sander.