Nibar Madar, dall'esercito israeliano alle cover in bikini, è lei la nuova Bar Refaeli

Vent'anni, capelli biondissimi, occhi verdi, curve mozzafiato e una carriera da modella davanti. Si chiama Nibar Madar e per tutti è la nuova Bar Refaeli del fashion system. Israeliana e bellissima come la collega, che per un po' dovrà uscire di scena perché già al quinto mese di gravidanza, Nibar è pronta a prendere il suo posto nell'Olimpo delle top stellari. Ma deve ancora finire il militare...

Il magazine francese Madame Le Figaro tuttavia ha insistito talmente tanto per averla, che lei ha dovuto chiedere un permesso speciale all'esercito israeliano dove presta servizio (per 24 mesi, ndr). Permesso concesso. Smessa la divisa verde e gli scarponcini la bella Nibar è così rimasta in bikini ed è volata a Mauritius per un servizio fotografico mozzafiato. Nibar Madar non ha mai pensato che un giorno sarebbe diventata la nuovo Bar Refaeli, scrive Madame Le Figaro, che l'ha intervistata: "Sono cresciuta a Netanya, nel nord, una piccola città piuttosto tranquilla, dove ho vissuto come una bambina molto semplice. I miei genitori hanno aspettato che finissi il liceo tre anni fa per inviare una delle mie foto all'agenzia di modelle Yuli Models di Tel Aviv. Senza dirmelo!". Da allora i magazine israeliani fanno a gara per averla. La sua è una bellezza che piace. Fresca, naturale, i muscoli tonici e allenati, di chi fa sport, un fisico da ballerina classica, la pelle leggermente ambrata. Insomma una top per antonomasia.