Neo mamme vip, quanto è bello allattare in libertà e... rendere tutto social

"Non mi interessa se mi criticano", ha raccontato in un'intervista a ET Alyssa Milano, 42 anni e mamma felice di Milo, 4 anni e di Elizabella Dylan, che ha da poco compiuto un anno: "Ho intenzione di continuare ad allattare, magari fino a quando Elizabella avrà 6 anni". La star di "Streghe" ha scelto il social per portare avanti la sua battaglia pro allattamento. E come lei molte altre. "Le persone siano maggiormente a proprio agio a parlare dei loro seni "in campo sessuale" e non in relazione allo scopo per cui sono stati creati, per alimentare un altro essere umano", ha aggiunto la Milano che si chiede come si possa rimanere "turbati" da uno scatto di mamma che allatta il suo bebè.



Tra le italiane sono molte le seguaci dell'"allattamento libero" e social. Ecco Clizia Incorvaia moglie di Francesco Sarcina con la sua piccola Nina e poi Eva Riccobono che a Vanity Fair ha rivelato quale sia la domanda che più la irrita, ovvero: "Ancora lo stai allattando?". La modella-attrice siciliana, 32 anni e mamma di Leo ha però la risposta pronta: "Fino a tre anni si deve allattare, lo dice la Sanità". Testimonial spontanea dell'allattamento al seno Eva vive letteralmente "in simbiosi" con il suo piccolo: "Mio figlio lo allatto tutte le volte che vuole. Se cerca un conforto, piange, viene, fa una ciucciatina e sta tranquillo..". E come lei molte le altre paladine dell'allattamento libero e ad oltranza da Bianca Balti a Hilaria Baldwin passando per Liv Tyler...