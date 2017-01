16 gennaio 2015 Natasha Stefanenko, la bionda e sexy venuta dal freddo Riecco la modella che sui social posta le foto in bikini della sua vacanza in Brasile Tweet google 0 Invia ad un amico

14:11 - Guarda chi si rivede: la bionda venuta dal freddo. Occhi azzurri, capelli biondi, fisico statuario, modella, Natasha Stefanenko riempie il suo profilo social di immagini bellissime che la ritraggono sensuale e intrigante, innamorata e avvinghiata al marito Luca Sabbioni. Ma gli scatti più affascinanti arrivano dall'ultima vacanza in Brasile.

In riva al mare la showgirl si scatena correndo sul bagnasciuga in tenuta super sexy. T-shirt maliziose e bikini striminziti mettono in luce le sue curve da capogiro. Tra fotografie provocanti e immagini da rivista patinata, Natasha, 43 anni, cinguetta romantica al marito Luca – dal quale nel 200 ha avuto una figlia Sasha - postando foto di baci e tenerezze di coppia. Dopo aver lavorato come modella in campo pubblicitario, in tv come attrice e showgirl, ora Natasha si dedica a un blog tutto suo in cui commenta le foto social e dialogo con i follower.