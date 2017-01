Natalia Mesa Bush, un triangolo esplosivo

Dalle vacanze a Sankt Moritz agli scatti a Saint Tropez, Natalia sa come entusiasmare i suoi fan: dalla spa in accappatoio alle pose da diva accanto ai ruscelli di montagna passando per i bikini da spiaggia e alle posizioni bollenti a bordo piscina. Sfogliando il suo profilo le immagini hot sono all'ordine del giorno, come la sua bellezza esplosiva e le vacanze da mille e una notte...