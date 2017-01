8 gennaio 2015 Natalia Mesa Bush mette in mostra le sue forme esplosive a bordo piscina Su Instagram la modella spagnola posta il suo profilo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:47 - Una bellezza statuaria... tra le statue a bordo piscina. Natalia Mesa Bush, la modella spagnola tutte curve si gode il sole di Tenerife indossando un micro bikini bianco che copre appena le sue parti intime. Profilo perfetto, tacchi vertiginosi color oro, tatuaggi sulla caviglia in primo piano e tanta carica erotica per la ex fidanzata di Gué Pequeno.

L'ultima volta l'abbiamo ammirata con un costume intero che esaltava le forme del suo lato B in quel di Dubai e a distanza di qualche settimana la ritroviamo in bikini nella sua Tenerife. Natalia, tra shooting e voglia di sole, non perde occasione per spogliarsi e regalare scatti conturbanti evidenziando le sue forme prosperose che difficilmente passano inosservate.