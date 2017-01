Natalia Mesa Bush, che panorama suggestivo!

11:00 - Tra le colline fiorentine, dove regna la pace, Natalia Mesa Bush, immersa in una piscina all'aperto con un bikini che si insidia tra le natiche, mette a nudo la sua sensuale bellezza. Immortalata di schiena mostra all'obiettivo un lato B tutto curve, evidenziato ancora di più dall'effetto “ingrandimento” in acqua. Il panorama è mozzafiato!

Che si tratti di piscina, terme o mare poco importa. La cosa evidente è che Natalia ha un rapporto speciale con l'acqua tanto quanto i suoi fan con le sue curve in bikini. La modella dalle forme sexy non solo ama essere fotografata in lingerie mentre è comodamente seduta sul divano con le gambe accavallate, ma regala il meglio di sé in una località spettacolare circondata dal verde. Con un due pezzi striminzito evidenzia un sedere super tonico mentre si rilassa in vasca al tramonto. L'acqua trasparente ingrandisce il suo lato B appena coperto da un pezzettino di stoffa e l'effetto lascia senza parole. Ma l'importante è ammirare...