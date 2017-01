Natalia Mesa Bush, buongiorno tutta nuda

Sideboob e scorcio di intimità per la splendida Natalia, che sprigiona sensualità da tutte le sue curve. Sexy e prosperoso il décolleté, appena coperto da un asciugamano, irresistibile il lato B, scolpito e scultoreo. Sempre in vacanza la Mesa Bush sa come entusiasmare i suoi fan e sui social li stuzzica con scatti intriganti e spesso molto bollenti, che esaltano la sua bellezza esplosiva.