Natalia Mesa Bush alza la maglia e abbassa i pantaloni, lo spettacolo è hot

10:11 - Con i capelli ancora bagnati Natalia non resiste a un selfie davanti allo specchio del bagno dopo una doccia. I pantaloni calati lungo i fianchi che lasciano intravedere delle sexy mutandine in pizzo e una maglia sollevata proprio sul seno regalano un'immagine della modella decisamente conturbante. Il décolleté esplosivo e quel ventre ultra piatto non lasciano indifferenti...

Il Rosario al collo ciondola fino al seno che, compresso nel push up sembra ancora più grande. Tra il "sacro" e il "profano" Natalia sa come mettere in mostra le sue doti con uno scatto di sé in bianco e nero. Sollevando la maglia e abbassando i pantaloni scopre le sue grazie, dal florido balconcino fino ai fianchi. Dagli slip si intravedono delle stelline poco sopra l'inguine... chissà quale conturbante costellazione si sarà tatuata?!