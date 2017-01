Natale da vip, ecco chi scarta i regali in vacanza

C'è chi alle tradizioni non rinuncia e il Natale lo trascorre a casa con i parenti davanti a tavole imbandite in attesa dello scoccare della mezzanotte per scartare i regali, e chi invece si rifugia in una località esotica per festeggiare in costume. Mara Venier, a Santo Domingo, Alessandro Cattelan a Rio de Janeiro, Anna dello Russo in India e Guendalina Canessa in Kenya, popolano il social con scatti mozzafiato. E Fabio Volo in Islanda sotto la neve, mostra il suo pupazzo...

Mara Venier ha raggiunto il marito Nicola Carraro sull'isola di Santa Catalina per trascorrere un Natale al caldo. Relax e divertimento per la coppia lontano dall'Italia.



Vacanze in Kenya per Guendalina Canessa che ogni giorno sfoggia un bikini diverso mettendo a nudo le sue curve perfette.



E' volata a Rio de Janeiro la famiglia Cattelan che su Instagram regala un selfie dalla spiaggia di Ipanema. Hanno scelto il Brasile anche Natasha Stefanenko, il marito Luca e la figlia Sasha. Lì ci sono anche anche Alessandra Ambrosio e i suoi bambini. Per la modella brasiliana, di casa a Los Angeles, si tratta di un ritorno a casa.



Anna dello Russo è volata in India dove tra passeggiate in spiaggia e sessioni di yoga fa il carico di energie.



E dopo tanto caldo... troviamo Fabio Volo al freddo in Islanda impegnato a fare un pupazzo di neve con i suoi bambini. "Sembra di stare in un presepe. Reykjavik è la città delle favole", cinguetta.



Non perdere anche gli scatti di Paris Hilton dalle Mauritius e Raffaella Zardo, a Miami...