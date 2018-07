Il mondo del gossip è in subbuglio. Skepta ha annunciato che diventerà padre? Ha postato un'ecografia tridimensionale che mostra il viso di un bebè accompagnato da un fiore. Non ha aggiunto altro. Il rapper britannico in primavera aveva detto di essersi fidanzato con Naomi Campbell. Di lei però nessuna notizia. L'immagine ecografica dimostrerebbe che la gravidanza è già nel terzo trimestre.