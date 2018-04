Naomi Campbell sfila a sorpresa in Nigeria per promuovere la moda Made in Africa

E' tornata la pantera... in Africa. Naomi Campbell in passerella, a sorpresa, alla Arise Fashion Week di Lagos, in Nigeria, per promuovere la moda del continente dai colori sgargianti e caldi. "Ci vorrebbe un Vogue Africa, dopo quello Arabia", ha commentato la top britannica di origini giamaicane, con il cuore che batte forte per l'Africa e il suo stile. E dopo la sfilata la modella 47enne è stata sorpresa a ballare in un market e a scherzare con i bambini del luogo. Ma la Rete la condanna per quel suo naso photoshoppato...