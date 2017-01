Naomi Campbell di nuovo nei guai: condannata a sei mesi di carcere

Naomi Campbell è stata condannata a sei mesi di carcere, per l'aggressione a un fotografo avvenuta il 5 agosto 2009 a Lipari, dove la modella era in vacanza con il compagno di allora, il miliardario russo Vladimir Doronin . Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ha dato ragione al paparazzo, aggredito dalla top model a colpi di borsa e graffi. La pena è stata sospesa, mentre l'avvocato della Campbell ha già annunciato che chiederà l'appello.

Gaetano Di Giovanni, questo è il nome del fotografo, fu colpito da Naomi Campbell con una violenza tale da finire in ospedale con una prognosi di tre giorni. Il paparazzo denunciò la top model, salvo poi accettare la sua proposta di accordo per ritirare la querela.



Per il pm Francesco Massara, però, sul caso insisteva l'aggravante dell'interesse pubblico del fatto (vista la notorietà della top model), che in combinazione con la gravità del reato, imponeva la prosecuzione della causa d'ufficio. Il processo è dunque andato avanti sino alla sentenza di condanna.



Naomi Campbell ha avuto parecchi guai con la giustizia per le sue reazioni violente. Nel 2006 fu arrestata dopo la denuncia della colf, che l'aveva accusata di averla colpita alla testa con un telefono, lanciato in un momento di ira. Sorte simile capitò alla domestica Millicent Burton e all'assistente Georgina Galanis. Fece scalpore anche il caso dell'amica Yvonne Sciò, che accusò la Campbell di averla picchiata, mentre è notizia recente la "scazzottata" con la collega ed ex amica Cara Delevigne, nel backstage delle sfilate parigine. La condanna fermerà la "Venere Nera" o la renderà ancora più furiosa?