Naomi Campbell conquista il web, auguri social mozzafiato

Naomi Campbell ha fatto felici i suoi 3 milioni e mezzo di follower, augurando buon anno e mostrandosi in una forma straordinaria nonostante i suoi 46 anni. Sul suo profilo Instagram la modella ha pubblicato uno scatto che la ritrae su una spiaggia in un mini bikini con un panama bianco che le copre il volto. A corredo, una frase di Nelson Mandela: "Dobbiamo usare il tempo in modo saggio e renderci conto che è sempre tempo per fare del bene".