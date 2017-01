Naomi Campbell, capezzoli a vista all'Amfar

10:34 - Bella e audace, alla soglia dei 45 anni, Naomi Campbell vince ancora. E' sua la passerella dell'Amfar Gala di New York, dove tra tanti ospiti vip primeggia per il suo look trasparente e senza reggiseno. Abito monospalla viola e capezzoli in bella vista per la Venere Nera che conquista flash e applausi. Il suo fisico statuario e perfetto è ancora un'icona di bellezza al top.

Al Cipriani di New York, dove è stato presentato l'Amfar Annual New York Honors Gala, sono arrivate bellezze da tutto il mondo. Ma a vincere il primo premio nella passerella delle celebrities è stata sicuramente Naomi. Corpo che pare disegnato, abito lungo che le incornicia le curve, aria disinvolta e fascino da vendere, la Campbell ha lasciato a casa il reggiseno e così i flash si sono concentrati sul suo décolleté. Solo qualche settimana fa, la Venere Nera aveva calcato le passerelle della moda parigina dimostrando di essere ancora una musa e una top che fa sognare il mondo.