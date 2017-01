Nancy Brilli, vacanze da single in Kenya

Ha trascorso il capodanno lontano dall'Italia, ma soprattutto lontano da Roy De Vita , suo compagno per 14 anni. Nancy Brilli in splendida forma si è regalata una vacanza in Kenya con il figlio Francesco e gli amici Lucio Presta e Paola Perego per dimenticare la recente separazione dal chirurgo.

Dopo un rincorrersi di voci durato mesi, sembra ormai definitiva la rottura tra Nancy e Roy. Lei sognava il matrimonio, e forse per lui non era una priorità. Secondo i ben informati è il motivo per cui la coppia dopo tanti anni di convivenza si sarebbe separata... e non solo per le vacanze di Natale.



E' il settimanale "Chi" a pubblicare le immagini di una sexy Nancy in bikini con occhiali da sole e cappello di paglia in testa. Stupenda, l'attrice 52enne chiacchiera con la Perego mentre passeggiano in acqua. Con lei è partito anche il figlio Chicco, accompagnato dalla fidanzatina.