Naike Rivelli tutta nuda, Ornella Muti fotografa a luci rosse

Come un fiume in piena, carica di energie, non riesce a star ferma un attimo Naike (se non per uno scatto fotografico), ma soprattutto non riesce a restare vestita. Con quel suo essere spesso sopra le righe, con un mix di arte e di esibizionismo, la Rivelli non teme di mostrarsi come mamma l'ha fatta... e poi fotografata. Sì perché, parte delle immagini che condivide sul social sono della Muti, compagna di viaggio e di avventure della figlia.



Le due questa volta sono volate da Roma a Brindisi, per una tappa veloce ma piena di contenuti... hot. Naike super sexy si arrampica sulle rocce in topless prima di fare un'immersione nell'acqua cristallina e verso sera si gode la bellezza del luogo dalla stanza d'albergo senza veli. Schiena e lato B in primo piano non deludono. Complimenti alla figlia per le curve sexy e alla mamma per l'inquadratura.