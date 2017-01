Naike Rivelli tutta nuda alza il dito medio

Riecco Naike Rivelli, più nuda che mai. La bella e provocante figlia di Ornella Muti è riapparsa su Twitter come mamma l'ha fatta (in maniera perfetta!). Ma il fine giustifica i mezzi. Naike infatti posa senza veli e offre anche il dito medio alzato per una giusta (?) causa: "Uomini sposati, fidanzati, occupati...Please, Fuck Off", scrive in aperta polemica, a quanto sembra, con il genere maschile.