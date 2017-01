Naike Rivelli: "Meglio io in lingerie a casa che le veline all'Ariston!"

"L'Italia... Ma che Noia Ma che Barba!" cinguetta Naike Rivelli, completamente nuda mentre sbadiglia accanto ad una tazza di caffè. E poi ancora in tacchi a spillo e lingerie Victoria Secret alla finestra: "Poi dicono che poso NuDa?!? Ma dai... Mi sento più vestita nel mio intimo Victoria Secret, delle Veline che scendono le scale dell'Ariston in diretta Rai a S.Remo..." La figlia di Ornella Muti, sua fotografa personale, sembra tornata alla carica, e dopo l'intermezzo "mistico" tra Pechino Express e l'India, ha ripreso ad esibire sui social il suo fisico statuario in tutte le salse.

Tornata in Salento nella dimora del compagno Yari Carrisi, Naike sembra più in forma che mai e si diverte a posare senza veli e a stuzzicare i benpensanti. Eccola su un albero mentre decanta il ritorno alle origini: "Nella Selva del Sud dove le radici sprofondano nella terra grezza, e sono a mio agio”. Poi spara a zero su chi critica i suoi nudi social: "Che paese ridicolo.. In Tv la passera e le tette di fuori.. Un intimo a casa fa scandalo!! Me fate morì... ". Dietro all'obiettivo c'è sempre la sua bellissima mamma, che le fa da spalla e supporter in ogni momento.