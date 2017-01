Naike Rivelli in posa hot: seno esplosivo e mano sulla pancia

L'abbandono del reality Pechino Express per "giramenti di testa e mancamenti", nessuna spiegazione ulteriore e tanti sospetti. Naike e il neofidanzato Yari sono inseparabili: volano da una città all'altra tra ospitate e interviste, reunion di famiglia e coccole di coppia. Lei ama mettersi in posa, lui fotografarla: la coppia perfetta che attraverso i social si mette in mostra. La Rivelli si fa vedere nuda, spesso. Eppure se vuole mantenere un segreto ci riesce benissimo. E così tra le tante foto, tanta pelle, tante curve non si intravede la pancia. Fino a questo scatto in cui lei si accarezza la pancia e il suo seno esplode dal reggiseno. Dopo tanti sospetti, una prova?