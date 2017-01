10 settembre 2015 Naike Rivelli e Yari Carrisi si amano, Siria De Fazio piange in diretta L'ex gieffina e ex compagna della Rivelli dichiara il suo amore e scoppia in lacrime Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - "Naike Rivelli e Yari Carrisi? Per me sono davvero innamorati". A parlare, nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso, gli occhi lucidi pieni di lacrime, è Siria De Fazio, ex gieffina ed ex compagna della Rivelli. "Anche ora che Naike ha conosciuto lui, io resto... Io la amo, ma come persona".

E' commossa Siria, mentre in un video scorrono le immagini della sua vacanza con Naike. Poi arrivano gli scatti di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power. E' lui che le ha "rubato" la sua compagna. "Io all’inizio ne ho sofferto molto, perché lei mi mancava nella mia quotidianità; perché siamo state l’una il punto di riferimento dell’altra per molti mesi..". Siria racconta come lei e la figlia di Ornella Muti si sono conosciute e subito "incontrate" sotto tutti i punti di vista. "Ho conosciuto Naike tramite un amico in comune. Avevo chiesto di presentarmela. L'avevo vista su una copertina e l'ho trovata subito bellissima. Ci siamo conosciute in un momento particolare delle nostre vite, dove volevamo entrambe ricominciare. Dopo 10 minuti di conoscenza c'era già una foto di un nostro bacio. C'è stata subito empatia. Ad appena una settimana, era a casa mia a Milano".



E poi è cominciata subito una storia particolare, intensa "non una semplice amicizia ma un sentimento più profondo definibile come un’unione spirituale". Poi è arrivato Yari. "Mi ha detto subito che lo aveva conosciuto. Avevo paura di sentire la sua mancanza. E' stato un rapporto intenso che, da fuori, poteva sembrare una vera e propria relazione di coppia. Ho sofferto all'inizio, per il distacco. Amo alla follia Naike come persona ma non andrò mai via dalla sua vita. Ho sentito la sua voce emozionata ad inizio luglio. Era già persa. Mi ha detto: "Ho conosciuto una persona stupenda, bellissima".



Siria conclude così, poi su Instagram posta uno scatto di lei e Naike e scrive: "Lascio parlare tutti..non importa ..Che ognuno dica la sua.. Per me l'unica verità rimane sempre che quando sorridi io sono felice .. Love you stellina mia .. Buon inizio!".