Naike Rivelli e Yari Carrisi, sesso tantrico sotto l'ulivo di Al Bano

Sotto l'ulivo di papà Al Bano, nella sua tenuta a Cellino San Marco nel Salento, Yari Carrisi e Naike Rivelli fanno sesso tantrico. Completamente nudi i due "figli d'arte" e dei fiori si mostrano in uno scatto super bollente pubblicato sull'Instagram di lei, intrecciati in un amplesso en plein air: "Fate l'amore, non la guerra"...

Che a Naike il nudo esibito sui social sia sempre piaciuto non è una novità. Attiva seguace del "Naked Yoga" lo yoga nudi, la figlia di Ornella Muti regala spesso scatti piccanti in cui compare come la sua bellissima mamma l'ha fatta, mentre medita, fa verticali o è appesa da qualche parte. Questa volta con lei c'è anche Yari Carrisi. Tra i due sarebbe nato l'amore...tantrico o meno non si sa. Galeotte le strade del Sudamerica, dove Naike e Yari hanno girato per "Pechino Express". Come Miss Rivelli regolerà la questione sentimentale con Siria De Fazio, con cui fino a poche settimane fa si mostrava sui social tra baci e abbracci saffici, è una questione da rimandare. Intanto Yari ha presentato la bella Naike in famiglia e lei si è portata anche mamma Ornella, che mostra in alcuni scatti sdraiata sulla spiaggia. Con loro c'è anche Romina Power... Una grande famiglia allargata insomma e un po' di sana promiscuità, che non guasta mai.