Naike Rivelli e Yari Carrisi, provocazioni e baci

Mi fa sorridere come scrivono cose su di noi...Ma non sanno... Yari Power forever”. Naike Rivelli pubblica la foto di un quasi-bacio con il figlio di Al Bano e Romina Power e scrive un lungo post sulla loro storia. Se i giornali parlano di passione folle, la figlia di Ornella Muti ridimensiona e definisce le indiscrezioni "spazzatura". Intanto compare ancora Siria De Fazio.

Nessuno ci ha chiesto niente – accusa la Rivelli – I fatti sono molto più magici e misteriosi...” Intanto pubblica uno scatto che la ritrae vicina a Yari, l'uno di fronte all'altra, sembra vogliano baciarsi, ma sono solo molto vicini. Poi un video in cui Naike in topless rivolta verso il mare guarda l'orizzonte e Carrisi vicino a lei suona la chitarra. Ma non c'è tempo per fantasticare sulla loro storia, perché subito ritorna Siria De Fazio. La ex gieffina mostra le gambe nude e tatuate e la Rivelli commenta: "E' meravigliosa piccola”. Oppure ancora "Notte piccola principessa". Tra loro c'è la solita confidenza e intimità...